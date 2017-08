Papa Francisco recebe delegação da Chapecoense no Vaticano

O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira (30) dirigentes e atletas da Chapecoense, no Vaticano. O convite foi feito após o clube passar por uma tragédia com um acidente de avião na Colômbia, em novembro de 2016.

Entre os presentes na visita ao papa estavam os sobreviventes da queda do avião Alan Ruschel e Jakson Follmann.

Em audiência realizada na Praça São Pedro, Francisco saudou a equipe e também alguns membros da família dos diretores e jogadores que morreram no acidente e abençoou algumas fotos que eles carregavam. A delegação da equipe de cerca de 80 pessoas presenteou o pontífice com uma bola com as cores branco e verde, e depois posou com Francisco para uma foto de lembrança.

No ano passado, os dirigentes do time brasileiro visitaram o papa e entregaram-lhe uma camisa de clube com o número 71, o número de mortos na tragédia aérea ocorrida antes da primeira final da Copa Sul-Americana, contra Atlético Nacional.

O time brasileiro está na capital italiana para fazer uma partida amistosa contra a Roma, na sexta-feira (1º), cuja bilheteria será destinada para instituições de caridade no Brasil.

Agência Folhapress