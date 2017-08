Paraguai se une com Uruguai e Argentina para candidatura à Copa de 2030

O presidente do Paraguai, Horacio Carter, anunciou nesta quinta-feira (31) que o país entrou em acordo com Uruguai e Argentina para uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030.

“Confirmo que estamos de acordo com os presidentes de Argentina e Uruguai para lutar pela candidatura do Mundial de Futebol de 2030”, escreveu Horacio Cartes em sua conta oficial no Twitter.

Confirmo que ya estamos de acuerdo los Presidentes de #Paraguay #Argentina y #Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Fútbol 2030 — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) August 31, 2017

Argentina e Uruguai manifestaram o interesse em dividir a organização do evento, 100 anos depois do primeiro mundial da história, em 1930, no Estadio Centenário de Montevidéu, quando o Uruguai se sagrou campeão ao vencer a Argentina.

Reportagem: Folhapress