Parque Pedra da Cebola tem programação especial por aniversário de 20 anos

O Parque Pedra da Cebola está completando 20 anos e receberá várias atrações para comemorar o aniversário, neste domingo (12), das 8 às 12 horas.

A programação de aniversário conta com atrações musicais e culturais, teatros interativos, e contação de histórias do projeto Viagem pela Literatura. As crianças também podem aproveitar brinquedos que serão colocados no parque.

Uma solenidade vai incluir o Parabéns para o parque. As atividades foram preparadas pela Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam).

O parque tem 100.005 metros quadrados, com vegetação típica de restinga e de Mata Atlântica. A origem do nome vem de uma pedra desenhada pela natureza no formato de uma grande cebola, que é também um dos símbolos da capital.

O Parque Pedra da Cebola tem parquinhos, lagos e campo de futebol. A área também possui o sinal de internet livre do Vitória Online. O espaço também conta com jardim oriental e um mirante sobre uma grande parede rochosa

O que pouca gente sabe é que “Parque Pedra da Cebola” é apenas um nome fantasia. O nome oficial é “Parque Municipal Ítalo Batan Régis”, em homenagem a um ex-presidente da comunidade de Ilha de Santa Maria que, mesmo sendo cego, era muito atuante na luta pelos interesses da população dos bairros da região.

O parque foi implantado em novembro de 1997, num local onde, até 1978, existiu a Pedreira de Goiabeiras, de propriedade da mineradora Vale. Trata-se da primeira recuperação de área degradada por esse tipo de atividade econômica no município.