Partiu Bairro: entulhos e lixo doméstico são despejados irregularmente na Serra

Um ponto viciado de lixo, localizado em um terreno particular entre a rua Nova Viçosa e Av. Presidente Dutra, tem atrapalhado a vida dos moradores do bairro Jardim Carapina, na Serra. Quem mora mais próximo ao lixão sofre com diversos problemas, como a infestação de ratos e baratas, além do forte mau cheiro.

No local, é possível encontrar vaso sanitário, entulhos de material de construção e até mesmo lixo doméstico, que é recolhido três vezes por semana. “As pessoas que jogam fora do horário, porque perdem o horário do caminhão e jogam ali”, disse um morador.

Confira no quadro Partiu Bairro no Tribuna Notícias desta quarta-feira (08).