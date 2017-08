Passageira é atacada com arma de choque por motorista do Uber

Uma passageira afirma ter sido agredida por um motorista do Uber ao final de uma corrida na madrugada do último sábado (19). Roberta Coelho Pereira, disse que o homem usou uma arma de choque para roubar seu celular.

Na delegacia, a mulher contou que pegou o Uber no Centro do Rio com destino à Copacabana. No meio do trajeto, seu celular descarregou e o motorista se ofereceu para carregar o aparelho.

Quando chegou em frente ao condomínio onde mora, Roberta pediu o celular e acabou agredida. “Abri a porta e pedi meu celular. Foi aí que ele veio para cima de mim”, disse Roberta em entrevista ao Extra.

A vítima teve escoriações pelo corpo e ficou com hematomas nos braços e no rosto causados pela queda do carro após o choque. Após a agressão, ela buscou atendimento em um hospital e procurou a delegacia para registrar a ocorrência. No dia seguinte, Roberta foi até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames.

O motorista, que de acordo com a vítima, aparenta ter cerca de 30 anos, é registrado no aplicativo com o nome de Werther, é de Nova Iguaçu e dirigia um Ford Fiesta Sedan. A placa do veículo só é mostrada durante a corrida.

A passageira disse que vai processar a empresa e que espera que o motorista seja preso. A empresa informou apenas que o motorista foi banido da plataforma e que vai colaborar com as investigações.