Pedra Azul recebe festival de jazz e blues no Feriado de Independência

Conhecer os encantos de Pedra Azul, em Domingos Martins, terá um gosto ainda mais especial nos dias 8 e 9 de setembro. É quando acontece o primeiro evento musical da região, o Pedra Blues & Jazz Festival, no Centro de Eventos Morangão.

Onze atrações musicais animam os dois dias de festival, sendo cinco nacionais e seis do Espírito Santo. A programação de sexta-feira (08) conta com os artistas Flavio Guimarães, Alamo Real, Blueszones, Zé Moreira Quarteto e Walking Blues. Já no sábado (09), se apresentam Gabriel Grossi, Bene Kramer, Mauricio Einhorn, Big bat Blues Band, Like a Boss e Sunrise Blues Band.

Além do espaço musical, o evento contará com espaço gourmet, com restaurantes da região, e espaço cultural. No Espaço Cultural, artistas poderão se apresentar no palco livre. Para participar é preciso enviar material para os organizadores até às 16h, de quarta-feira (30), no email: [email protected]

Os ingressos do Festival custam R$80 (inteira) e R$40 (meia) por dia. Os bilhetes podem ser adquiridos no endereço eletrônico www.superticket.com.br ou nas Lojas Chillibeans.

Serviço:

Pedra Blues & Jazz Festival

Data: Sexta-feira (08) e sábado (09)

Local: Centro de Eventos Morangão. Rod. Pres. Costa e Silva, Domingos Martins – ES

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, sentido Belo Horizonte, até o km 90, onde fica a região de Pedra Azul.

Mais informações: www.facebook.com/pedrabluesfestival/

Ingressos: www.superticket.com.br ou nas Lojas Chillibeans.

Programação:



Sexta (08 de setembro)

-Flavio Guimarães (RJ) – foto

– Alamo Leal (RJ)

– Blueszones (ES)

– Zé Moreira Quarteto (ES)

– Walking Blues (Cachoeiro ES)

Sábado (09 de setembro)

– Gabriel Grossi (RJ) – foto

– Bebe Kramer (RJ)

– Mauricio Einhorn (RJ)

– Big Bat Blues Band (ES)

– Like a Boss (ES)

– Sunrise Blues Band (ES)

com informações do Governo do Estado