Pesquisa aponta Vitória está entre as piores cidades para dirigir no país

Seja pelo engarrafamento na Reta da Penha, a insegurança da avenida Fernando Ferrari, o preço da gasolina ou a dificuldade para estacionar em alguns bairros, Vitória está entre as cinco piores cidades do País para dirigir. É o que mostra um levantamento feito pelo Waze, um dos principais aplicativos de navegação para veículos do mundo.

O estudo foi feito com base em dados informados por motoristas que utilizam o aplicativo, que soma 90 milhões de usuários no mundo. Entre os critérios utilizados está o nível do trânsito (engarrafamento), a segurança das vias, a qualidade da pista, o acesso à estacionamento e fatores econômicos como o preço da gasolina.

Com base nessas informações, a capital capixaba é a quinta pior do País, com nota 4,75 em um índice que vai de 1 (péssimo) a 10 (satisfatório). Vitória só fica à frente de Belém (4,66), João Pessoa (4,58), Manaus (4,21) e Florianópolis (3,98), considerada por pesquisas como a cidade com a pior mobilidade urbana do Brasil.

Para o especialista em trânsito João Renato Prandina, o resultado reflete bem a realidade vivida pelos motoristas que trafegam em Vitória. “A pesquisa usa parâmetros objetivos e foi realizada diretamente com o usuário, então é possível avaliar bem a qualidade”.

Prandina acredita que um dos problemas do trânsito de Vitória é que a cidade possui poucas vias arteriais e as avenidas são “fragmentadas”. “Quase todas vias arteriais são interrompidas por questões geográficas, como a avenida Vitória, que morre na Cesar Hilal. Não temos alternativa para conectar as regiões da cidade”, analisou.

Já o secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, contesta o resultado.

Para ele, o levantamento não é técnico e diversas cidades são mais complicadas de dirigir do que Vitória, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

“As cinco cidades do ranking não devem ser as piores. O que a pesquisa nos indica é que Vitória tem muitos usuários no sistema e eles são mais participativos. Vitória não tem o quinto pior trânsito do País”, comentou.

Reportagem: Rafael Gomes