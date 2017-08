Petrobras abre concurso com vagas no Espírito Santo

A Petrobras abriu concurso com salários de R$ 3.681,63 a R$ 9.786,14. Há vagas para trabalhar no Espírito Santo, nas cidades de Vitória, São Mateus e Anchieta.

Em todo o país, são 954 vagas, para os níveis técnico e superior. As inscrições começam no dia 15 de agosto e vão até 4 de setembro e podem ser feitas no site da Cesgranrio. A taxa é de R$ 47 para nível médio e R$ 67 para nível superior.

As provas acontecem no dia 1º de outubro em oito cidades, inclusive Vitória.

A reportagem completa sobre o concurso você confere na edição desta terça-feira (14) do jornal A Tribuna.