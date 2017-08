Philippe Coutinho chega à seleção em meio a impasse e pode perder vaga com Tite

Capitão e titular nos amistosos realizados na Austrália, em junho, Philippe Coutinho está de volta à seleção brasileira. Desta vez, no entanto, com outro status. Sem jogar no Liverpool e em meio a um impasse pelo seu futuro, o meia terá que lutar para não perder a vaga na formação titular do técnico Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.

Enquanto o técnico Jürgen Klopp diz que Coutinho sente dores nas costas, seu estafe informa que ele está lesionado. O fato é que ele não tem jogado e nem sequer treinado pelo time inglês nas últimas semanas. Com isso, chegará ao grupo da seleção em condições inferiores aos companheiros.

Tite não esconde que gosta de ver seus comandados em ação pelos clubes. E ainda que ressalte não se envolver nas definições sobre futuro e troca de clube dos atletas, acompanha a situação de Philippe Coutinho de perto.

Mesmo dizendo estar lesionado e sem jogar, o meia seguiu convocado. Na visão da comissão técnica, é importante ter um atleta do “peso” de Philippe Coutinho com o grupo neste período de preparação a menos de um ano para a Copa do Mundo.

A titularidade conquistada ao longo do ano sob a batuta de Tite corre risco para os dois próximos jogos -contra Equador e Colômbia, nos próximos dias 31 e 5. Não bastasse a falta de ritmo, Coutinho ainda vê se rival direto pela posição, William, em um bom começo de temporada no Chelsea.

Mantida a linha de pensamento da comissão técnica, a tendência é que William entre no time, compondo a linha ofensiva com Neymar e Gabriel Jesus.

A seleção inicia sua preparação nesta segunda-feira (28), às 15h30, em atividade a ser realizada no CT do Grêmio. Na terça, o treino será no Beira-Rio. Na quarta (300, véspera da partida contra o Equador, Tite fará os últimos ajustes na Arena do Grêmio.

Impasse por futuro

Valorizado após uma boa temporada pelo Liverpool, Philippe Coutinho viu seu nome ser cobiçado por grandes clubes da Europa, especialmente o Barcelona. Sem Neymar, o time catalão quer o meia brasileiro ao lado de Messi em campo. A negociação, no entanto, se mostra difícil e se arrasta há algumas semanas.

Coutinho quer deixar a Inglaterra. Barcelona o quer. Mas o Liverpool não pretende liberá-lo.

Nesta semana, a pedido do próprio jogador, o Barcelona apresentou a proposta que deve ser a cartada final, com valores que podem chegar a 145 milhões de euros. Apesar da insistência, os próprios catalães já não mostram o mesmo otimismo de outrora.

Enquanto isso, Coutinho não entra em campo pelo Liverpool. Antes, era um pedido para se ausentar em meio ao impasse. Agora, a lesão nas costas. E o tempo passa. A janela fecha no dia 1º de setembro.

