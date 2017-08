Piloto da Moto GP sofre acidente impressionante durante aquecimento para corrida

O piloto alemão Jonas Folger sofreu um acidente impressionante antes do GP de Silverstone da Moto GP. O problema aconteceu durante o aquecimento para a prova.

Folger chegou a bater a cabeça ao cair da moto, que estaria em velocidade próxima a 300km/h na hora da queda. O veículo que ele pilotava aparece voando atrás dos demais pilotos.

Apesar do acidente assustador, Folger conseguiu se levantar sozinho. Mesmo assim, por segurança, ele foi levado para o centro médico para fazer exames. Ele ainda foi levado a um hospital para realizar tomografia e perderá a prova.

Em seu perfil no Twitter, Folger acalmou os fãs ao dizer que ficaria fora da prova por precaução e que os primeiros exames deram que estava tudo bem.

Com informações da Folhapress

Veja o vídeo:

Huggggeee crash for Jonas Folger early in the session! 😱 #BritishGP pic.twitter.com/63Ld4bxNBR

— MotoGP™🏁🇬🇧 (@MotoGP) 27 de agosto de 2017