Piloto de avião faz pouso de emergência em praia após pane

Uma aeronave de pequeno porte sofreu uma pane durante uma simulação e o piloto teve que pousar na areia da praia em Interlagos, Vila Velha.

“Teve um problema técnico. Estávamos voando no local e deu alguma coisa no motor. A gente estava simulando uma pane, o motor apagou e achamos melhor pousar. Acionamos ele no solo, ele acionou e voltou a apagar. De uma simulação acabou acontecendo uma coisa real que a gente não sabe a causa”, disse o comandante Lyra, do Aeroclube do Espírito Santo, à reportagem de A Tribuna.

De acordo com ele, o problema não foi causado por falta de combustível. “O avião está com combustível, os dois tanques estão cheios. Isso faz parte. É uma demonstração clara que o avião não cai, quem derruba é o piloto”, comentou.

Com informações do repórter Rafael Louzada

Veja o vídeo: