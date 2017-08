Pista de pouso para ETs em Manguinhos, na Serra

Por acreditar em seres extraterrestres e na possibilidade de comunicação deles com os seres humanos, o iluminador artístico Mario Gallerani Junior, decidiu criar um campo de pouso para discos voadores em seu sítio, em Manguinhos, Serra.

Em um espaço de 80 mil metros quadrados, ele criou o campo com 20 metros de diâmetro, cercado por plantas e com sinalizadores que, segundo ele, servem para atrair discos voadores. Gallerani criou o local em 2009 e desenhou um símbolo que representaria as experiências com ovnis vividas por ele.

Ele afirmou que já teve quatro encontros com os objetos voadores não-identificados (Ovnis) em uma reportagem publicada no jornal A Tribuna, em 2010.

“Falo do que eu vi, de fatos reais, e não do que me contaram. Criei essa espécie de santuário para tentar comunicação. Se eles virão, eu não sei, nunca fiz contato com extraterrestres aqui, mas é para eles saberem que são bem-vindos.”

“O campo foi desenhado em direção ao leste por causa do nascer do sol, e é a posição da minha primeira visão”, explicou Gallerani.

Ele diz que acredita em sinais e fez um desenho com as ideias que teriam surgido em encontros com objetos voadores. “Desenhei um círculo e, dentro dele, um triângulo para mostrar em um mesmo símbolo as quatro aparições para mim. Esse triângulo forma três pratos, formato dos ovnis que vi.”

O empresário relata que em 1980 foi a primeira vez que viu um disco voador. “Estava com quatro amigos na Bahia quando surgiu uma esfera no céu, maior que as estrelas, com uma luz branca, fluorescente. Era a distância de um avião chegando do céu. Tudo ficou claro como se fosse dia. Foi emocionante!”

Gallerani garante que, na segunda experiência, em 2004, avistou também à noite, em um cerimonial em Vitória, três ovnis em formato de prato, juntamente com um policial militar. “Eles estavam a uma distância de um avião pousando. A luz era mais fraca e amarelada.” As outras duas experiências foram em 2005.

“Dessa vez os discos voadores estavam longe e não houve barulho nem luz forte. Mas como eu já tinha visto, reconheci imediatamente.”

Gallerani afirma que não quer criar um local de estudos no seu sítio. “Tenho interesse em reunir pessoas que tiveram experiências com esses seres.

“Surgiu uma esfera no céu”

“Eu estava com oito amigos em Ilhéus, na Bahia, em 1980. Estávamos em quatro conversando de noite ao redor de uma fogueira, em local gramado. Não havia iluminação. De repente, tudo começou a clarear. Surgiu uma esfera no céu, maior do que as estrelas, com uma luz branca, fluorescente. O objeto se aproximou três vezes, aumentando de tamanho pela nossa visão. Estava a uma distância de um avião chegando do céu. Então tudo ficou claro como se fosse dia. As estrelas sumiram. Em seguida, a esfera retornou ao infinito. Isso durou segundos e ficamos paralisados. Creio que tivemos uma amnésia, esquecemos o que aconteceu. A experiência ficou esquecida por 14 anos até que encontrei um amigo que também viu o objeto. A partir daí, voltou o interesse pelos ovnis.”