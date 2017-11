Plenário: Captura até o último minuto

Captura até o último minuto

Até as 18h de amanhã, as chapas do vice-governador César Colnago e do prefeito de Vila Velha, Max Filho, que disputam o comando do PSDB-ES, estarão abertas para negociações, articulações e traições.

Para formar o diretório, são 105 nomes de titulares e 35 de suplentes, mas quem fechou hoje pode não estar no mesmo lado amanhã. Até porque o voto é secreto.

No diretório da Serra, que conta com o voto de sete delegados e estaria todo com Colnago, já há mudança para Max. Ontem, um grupo denominado “PSDB Pra Valer” lançou um manifesto apoiando o prefeito. Há pelo menos um delegado da Serra – Saint’Clair do Nascimento Junior – no grupo.

Em Vitória, a vereadora Neuzinha de Oliveira, que na primeira vez votou contra a entrada do secretário Octaciano Neto no partido pelas mãos de Colnago, ontem fechou com o vice-governador. Com direito a pose para foto e mãos dadas.

Conta na ponta do lápis

O grupo do vice-governador César Colnago avalia que a definição do lado da vereadora Neuzinha de Oliveira deve influenciar o voto de outros dois delegados de Vitória.

Isso faz com que Colnago esteja levemente à frente na contagem dos votos da Executiva (7 a 5), sem contar o voto do presidente, Elcio Amorim, que está mergulhado num sítio.

Vandinho x Bruno

Não chamem para a mesma mesa, quanto mais para o mesmo palanque, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) e o secretário estadual de Ciência, Vandinho Leite (PSDB).

Os dois andam se estranhando e disseminando discórdia em grupos de WhatsApp. O motivo é a eleição do ano que vem e o eleitorado da Serra, reduto dos dois.

Paulo Roberto na disputa de São Mateus?

Com a possibilidade de uma nova eleição em São Mateus cada vez mais próxima, com o afastamento do atual prefeito Daniel da Açaí, já começaram as movimentações para a construção de chapas para a disputa que, se ocorrer, deve ficar para 2018.

Um dos cotados é Paulo Roberto Ferreira, secretário-chefe de gabinete do governador, que pode ter o apoio do Anchieta na disputa.

Remédio amargo

Circula pela internet um protesto bem-humorado contra o Plano Plurianual de 2018-2021, que foi enviado pela Prefeitura para votação na Câmara e teria cortado R$ 22 milhões da pasta da Saúde para a compra de remédios.

“Ineficilina” é o nome do composto genérico da manifestação.

PT, finalmente, com Executiva formada

Depois de muitas brigas, o grupo do deputado federal Givaldo Vieira indicou os nomes para compor a Executiva Estadual do PT, na última quarta-feira. As secretarias foram divididas meio a meio – quatro para Givaldo, quatro para o grupo do presidente João Coser –, mas Givaldo e o deputado Helder Salomão ficaram de fora da Executiva. A ex-deputada Iriny Lopes ficou à frente da Secretaria de Finanças e Perly Cipriano é o novo secretário de Mobilização do PT.

Goggi fica! Fica?

Embora enfrente resistências da vereadora Neuzinha de Oliveira e do presidente do PSDB de Vitória, Elcio Amorim, o tucano Wesley Goggi não deve se afastar da articulação da chapa do governador em exercício, César Colnago, na disputa pelo comando do PSDB-ES. Vai atuar nos bastidores.

Desabafo

A vereadora de Vila Velha Tia Nilma chegou a chorar num discurso-desabafo na sessão da última quarta-feira. Falou sobre o drama de um pai de família que, desempregado e passando fome com seus filhos, e sem ajuda do poder público, cometeu suicídio.

Rir para não chorar

A cúpula do governo Temer não cansa de passar vergonha. Além de ter boa parte do seu séquito envolvido em maracutaias, agora a ministra de Direitos Humanos, Luislinda Valois (PSDB), se compara a uma escrava por ganhar “só” R$ 33 mil.

Em busca de resposta

Onde está a menina Thayna?