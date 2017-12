Plenário: De orelha em pé

De orelha em pé

O suposto apoio que o deputado Amaro Neto possa ter do Palácio Anchieta em sua candidatura ao Senado já deixa outros postulantes ao cargo, e ao mesmo apoio, de orelha em pé. Ano que vem, duas vagas – as de Magno Malta e de Ricardo Ferraço – estarão em jogo e, ao que tudo indica, a disputa deve ser mais acirrada que a corrida ao governo.

Malta e Ricardo já estão fazendo a leitura das movimentações e voltaram a se aproximar. Estão fazendo agendas juntas e se aproximando mais das lideranças locais, tanto em eventos no Estado como em agendas no Congresso.

Malta anda meio distante de Hartung. Já Ricardo dá sinais de que pode estar tanto no palanque do governador quanto no da senadora Rose de Freitas – caso os dois disputem o governo. Isso sem falar do deputado estadual Sergio Majeski, que tem dado sinais de que também pode disputar o Senado.

Correndo por fora

Por fora também corre o ex-governador Renato Casagrande que deve se unir à senadora Rose de Freitas, podendo disputar tanto o governo como o Senado no ano que vem. Casagrande tem andado o Estado com a Fundação João Mangabeira e também ganhado espaço nas Câmaras de Vereadores, onde discursa com ares de candidato.

Quebra de sigilo

Durante a sessão especial para tratar da questão da Eco101, o deputado Enivaldo dos Anjos pediu ao presidente Erick Musso que fizesse um requerimento pela quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal dos representantes da ANTT no Estado. O presidente deferiu o pedido e o encaminhou para a Procuradoria da Casa, para análise sobre legalidade.

Movimentações

A secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, aproveita as férias para participar, hoje, do Seminário Internacional “Desafios políticos de um mundo em intensa transformação”, em São Paulo.

Além dela, o ex-presidente FHC, o deputado Roberto Freire, o senador Cristóvam Buarque e os escritores Adrian Wooldrigde (“A Quarta R evolução”) e Gianni Barbacetto (“Operação Mãos Limpas”) estarão presentes, entre outros.

Vai sobrar para os capixabas

Aumentou a preocupação das lideranças políticas capixabas depois que Jair Bolsonaro disse, num comício ontem, que iria abrir, em Minas, uma saída para o mar. Levando em consideração que Guarapari já é considerada a praia dos mineiros, vai sobrar para quem aguentar as ideias de Bolsonaro?

Marina Silva vem ao Estado hoje

A líder da Rede e presidenciável Marina Silva vem ao Estado hoje para o lançamento do “Acredito” – um movimento nacional e suprapartidário que faz uma reflexão e tenta dar novos rumos à política. Ela também vai ter conversas políticas e vai discutir os rumos da Rede no Estado nas eleições. À tarde ela faz uma visita ao prefeito Audifax e à Prefeitura da Serra e, às 18h30, dá palestra no evento do “Acredito”, no Vitória Grand Hall.

GALERIA

VERBA PARA SEGURANÇA

A Câmara dos Deputados “devolveu” R$ 500 milhões ao governo federal, de sobra de caixa, para que seja investido em segurança pública.

APÓS PROTESTO…

O outdoor na avenida Fernando Ferrari que pedia a intervenção militar provisória teve o pedido apagado.

140 CARACTERES POLÍTICOS

Para estar mais próximo dos seus eleitores virtuais, o vereador de Vitória Mazinho dos Anjos está fazendo a cobertura das sessões da Câmara – todas as terças, quartas e quintas, às 16h – pelo Twitter.

CAPELANIA EM CEMITÉRIOS

A Câmara de Vitória aprovou projeto do vereador Leonil Dias que institui o serviço voluntário de capelania nos cemitérios para prestar assistência espiritual a familiares de falecidos.

ONDE REALMENTE DÓI

“A parte mais sensível do corpo humano é o bolso”. Do deputado e médico Hércules Silveira.