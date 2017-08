Plenário: Distritão gera aplausos e vaias

Proposta embutida na reforma política que tramita no Congresso, a criação do distritão simples, para 2018, segue dividindo opiniões no parlamento estadual. O deputado Freitas (PSB) considera que pode não ser o melhor dos mundos, mas pelo menos evita o efeito Enéas, o deputado federal que teve alta votação e puxou vários outros pela legenda.

“Teve deputado eleito com apenas seis votos, na aba dele. Representa quem?” Já o Padre Honório (PT) apontou que “há muita legislação em causa própria. O melhor é deixar como está”, fazendo coro a uma ala que vê pouco tempo para aprovar as alterações propostas. Aponta ainda o descrédito do Congresso para tocar adiante mudanças profundas.

Já os defensores da proporcionalidade, modelo atual, lembram que o sistema fortalece mais os partidos e dá chance maior à renovação dos quadros.

Fundo de campanha

Crítico do fundo de campanha incluído na proposta da reforma, o prefeito Max Filho (PSDB) observa que há outras alternativas bem mais em conta para a realidade de crise. Cita seu projeto, quando deputado federal, que está nos anais da Casa.

“Sugere o financiamento por pessoas físicas de até R$ 2 mil, podendo deduzir no Imposto de Renda”.

Lei da bengala verde

Como no Legislativo pouco se cria e muito se copia, a bancada da acessibilidade pode anotar projeto que tramita na Câmara de São Paulo, onde Faulo Frange (PTB) propõe a Lei da Bengala Verde para incluir pessoas com baixa visão.

É inspirada em lei de 21 anos atrás, feita na Argentina, terra do famoso escritor cego Jorge Luiz Borges.

Afrodescentes

Vem aí, em novembro, a IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Conepir), que terá como tema “O Espírito Santo na década internacional dos afrodescendentes: justiça, reconhecimento e igualdade de direitos”.

Organizada pelo Conselho Estadual de Promoção e Igualdade Racial e Secretaria de Direitos Humanos, servirá de preparação para a conferência nacional prevista para o segundo trimestre de 2018.

Ovo frito da discórdia

Após apresentar filmes com relatos de violência enquadrada na Lei Maria da Penha, deputado Bruno Lamas (PSB) citou que há casos de homens que vão assistir ao futebol no bar, bebem, confraternizam e depois vão para casa. “Ali, viram valentões e batem na mulher porque não tem ovo frito”.

Medindo os recursos hídricos

Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, Janete de Sá (PMN) reúne amanhã representantes do Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Anda preocupada com o volume atual dos recursos hídricos, citando que as chuvas de junho e julho minimizaram, porém não viraram a página da grande crise enfrentada nos últimos tempos. “Já tivemos muitos prejuízos, não podemos descuidar e achar que o pior já passou”, aponta.

Agenda oficial

Governador Paulo Hartung (PMDB) inaugura hoje, 8h30, a escola de ensino fundamental Graúna, em Itapemirim, localizada na rodovia Safra-Marataízes.

Tabela com Ronaldinho

Candidatura de Ronaldinho Gaúcho ao Senado provoca inevitáveis brincadeiras no Podemos, partido do prefeito de Viana, Gilson Daniel.

Futuro professor

Vereador em Vitória, Max da Mata (PDT), formado em Administração e Direito, inicia em setembro, na PUC de Minas Gerais, MBA em Direito Administrativo. Já tem proposta para dar aula em faculdade.

Votação no TC-ES

De julho para agosto, votação de projetos em pauta no Tribunal de Contas evoluiu de 35% para 70%, diz a assessoria. Motivo: relator antecipa voto um dia antes da plenária.

Aeroporto de Vitória…

De “puxadinho” a “internacional”.