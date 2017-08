Plenário: Governo, oposição e fauna

Governo, oposição e a fauna

Ao manter, por 13 a 6, o veto do governo ao projeto do deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) que propunha criar ecodutos (passagem para animais) nas rodovias e ferrovias, o plenário da Assembleia Legislativa acendeu outra polêmica sobre aspectos legais das iniciativas da Casa.

O autor citou que em sua tramitação o projeto fora aprovado pelas comissões permanentes e por dois procuradores de carreira. Porém, o procurador-geral apontou “inconstitucionalidade”, corroborada pelo líder do governo, Rodrigo Coelho (PDT). Ele elogiou a intenção do projeto, porém frisou “que a iniciativa transborda a competência da Assembleia Legislativa, havendo, portanto, vício de iniciativa”.

Majeski considerou “o veto mais absurdo aos meus projetos”, sendo referendado pelos oposicionistas Theodorico Ferraço (DEM), Freitas (PSB) e Josias da Vitória (PDT).

Duplicação na pauta…

Na próxima segunda-feira, o Comitê pela Duplicação da BR-101, formado por diversas entidades, faz sua primeira reunião, 14 horas, no auditório da OAB-ES.

Vão ser discutidos aspectos legais das medidas tomadas pela concessionária, Eco-101, e pelo órgão de fiscalização para assegurar que a 101 seja duplicada, projeto que derrapa.

…Fumaça na pista

Senador Magno Malta (PR) não tem poupado o consórcio Eco101, que ameaçou abandonar o contrato e quer aumentar o valor do pedágio, embora a duplicação da rodovia permaneça devagar, quase parando. “Não permitiremos isso, a Eco101 está recebendo pedágio há quatro anos”, lembrou. Em seus protestos, o senador costuma queimar pneus.

Rio abaixo

Deputada estadual Eliana Dadalto (PTC) endossa o coro de S.O.S Regência, a comunidade localizada na foz do Rio Doce. Cita que após a contaminação do rio, devido à lama de Mariana, turistas sumiram. “Pescadores e pousadas são mais afetados, e até surfistas mudaram de lugar”, diz.

Ela reivindicou junto ao DER e Petrobras o complemento do asfalto até a localidade. Aponta que seria uma forma de minimizar um pouco a maré adversa.

Estatuto do distritão

Vereadores de Vila Velha, durante o momento cafezinho, conversavam sobre o distritão, quando um deles cantarolou o “Estatuto da Gafieira”, samba antigo de Billy Blanco que diz “quem está fora não entra, quem está dentro não sai”. E arrematou, sob aplausos: “É o estatuto do distritão”.

Vem aí o Código de Conduta do governo

Decreto do governador Paulo Hartung (PMDB), a ser lançado nos próximos dias, institui o Código de Conduta e Integridade destinado aos fornecedores e prestadores de serviços do governo. A propósito, hoje e amanhã, em Brasília, será realizado o “Workshop de Boas Práticas Sobre Integridade Pública”, contando com o secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, e o subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial, Leandro Piquet.

GALERIA

COMÉRCIO SOBRE RODAS

Virou lei na Serra a venda de alimentos e bebidas em bicicletas, triciclos e quadriciclos. O chamado “foodbike” terá que ficar a 100 metros das lanchonetes e comércio do gênero.

DESAPROPRIAÇÃO NA BR-101

Senadora Rose de Freitas (PMDB) presidirá comissão mista que vai dar parecer sobre Medida Provisória que autoriza desapropriação de imóveis em trecho da BR-101 localizado em João Neiva. São 7,5 quilômetros para efeito de duplicação.

NA CONTRAMÃO

Do deputado federal Carlos Mannato (SD), defendendo o distritão: “Sem ele, 10% dos atuais parlamentares não estariam aqui”.

HARMONIA SINDICAL

Após 26 anos de espera e entraves burocráticos, foi criado o Sindicato dos Músicos do Espírito Santo. GardeniaMarques é a presidente da diretoria eleita.

TEMPO PASSA, TEMPO VOA…

E o “rachid ” continua numa boa.