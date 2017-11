Plenário: O jogo de Ricardo Ferraço

O jogo de Ricardo Ferraço

“Continuo acompanhando o desdobramento do processo. O jogo só termina quando acaba. Treino é treino, jogo é jogo”. Foi dessa forma misteriosa que o senador Ricardo Ferraço (PSDB) respondeu ontem à coluna ao ser questionado sobre qual seria seu posicionamento na disputa pelo comando do partido.

Nas poucas vezes em que se posicionou, Ricardo disse que se empenharia em buscar o consenso, sem sucesso. Não só caiu por terra a possibilidade de uma união entre o vice-governador Cesar Colnago e o prefeito Max Filho, como o clima de rivalidade é acirrado, com um racha que deixará consequências no partido, seja qual for o resultado de sábado.

No início do processo, Ricardo estava mais próximo de Max. Hoje, ninguém arrisca um palpite. Sabe-se porém que ele precisará do futuro presidente na eleição do ano que vem.

Em tempo: Colnago entra de férias hoje e vai até domingo. A pausa é para se dedicar à caça de votos para sua chapa.

Em duas chapas

O tucano Luiz Telvio Valim foi inscrito nas duas chapas, tanto a do vice-governador César Colnago, quanto a do prefeito Max Filho.

Assim que foi notada a duplicidade, foi falado com o filiado, que escolheu ficar na chapa de Colnago. Max teve que substituir o inscrito. Hoje, o PSDB faz reunião para definir as regras da convenção de sábado.

Primeira baixa

O PRP de Vila Velha e a vereadora Tia Nilma deixaram a base de apoio ao prefeito Max Filho, em Vila Velha.

Numa carta encaminhada ontem ao prefeito, o PRP alega divergências ideológicas e o não cumprimento do que foi acordado na campanha. O partido também afirma que o prefeito está livre para exonerar cargos comissionados do PRP na gestão.

Municípios cobram ajuda federal

O deputado e líder da maioria na Câmara Federal, Lelo Coimbra, participou ontem do 13º encontro do Diálogo Municipalista 2017.

A pauta foi promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, em Vitória, e contou com a presença de prefeitos, do presidente da Amunes, Guerino Zanon, e do 1º vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi. Na pauta, cobrança por ajuda federal.

Enivaldo, o xerife!

Faltou pouco para o deputado Enivaldo dos Anjos não dar voz de prisão ao assessor da Secretaria de Turismo de Guarapari, Anderson Arpini, ontem, durante reunião da CPI da Máfia do Guincho. Arpini teria subido o tom contra os deputados ao ser questionado por ter imobilizado um flanelinha.

Entre surpresas, agrados e desagrados…

Foi com surpresa que muitos viram a ida do presidente do PSDB de Vitória, Elcio Amorim, para a chapa do prefeito Max Filho – conforme a coluna Plenário antecipou ontem no Tribuna Online. Uma das principais razões foi o fato de Wesley Goggi estar na chapa adversária, a do vice-governador César Colnago. Goggi e Amorim são adversários. “Prefiro sempre discutir ideias e não pessoas. É bem provável que eu tenha agradado a muitos e desagradado a alguns. É da política”, disse Goggi, que já foi presidente do PSDB-Vitória.

Cotações

Tucanos já estão fazendo as contas sobre quem vai para o lado de quem nos dois maiores diretórios. Em Vila Velha, dos 40 delegados, 32 estariam com Max Filho. Em Vitória, dos 35, Max teria o apoio de 28.

Redação reforçou

Aproveitando o tema da redação do Enem, o deputado Hércules Silveira voltou a bater na tecla ontem sobre a possibilidade de a Assembleia contratar intérprete de Libras.

Orçamento na pauta

A Comissão de Finanças da Assembleia faz audiência amanhã em Pinheiros sobre o Orçamento 2018.

Homenagem

Por indicação do deputado Givaldo Vieira, o ex-governador Renato Casagrande recebe hoje o prêmio Lucio Costa, da Câmara dos Deputados, que reconhece personalidades e entidades que desenvolveram trabalhos de impacto nas cidades brasileiras.