Plenário: Reforma no Senado patina

Recebido por alguns senadores como proposta a ser considerada, a sugestão do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) criando o Fundo Partidário com a verba economizada a partir do fim da propaganda partidária e do horário eleitoral, nas rádios e televisões comerciais, pode não prosperar. Quando nada, parece não ser ainda a equação que agrada à maioria.

O senador Magno Malta (PR) a classifica de “razoável”, ressaltando que “é bem-vindo tudo aquilo que contribuir para evitar essa malandragem do Fundo Partidário com recursos públicos bilionários”. Já a senadora Rose de Freitas (PMDB) aponta que muitos candidatos, principalmente os desconhecidos, dependem do horário e da propaganda eleitoral.

“Os programas podem e devem melhorar, mas acabar com eles não é uma opção democrática”, diz, lembrando que tempos atrás quiseram acabar também com a Voz do Brasil.

Movimento dos barcos

Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa convidou representante do governo gaúcho para expor modelo da concessão do aquaviário Guaíba-Porto Alegre.

Mais uma manobra na tentativa de tirar do papel o aquaviário tantas vezes cogitado para a Grande Vitória. E sempre rejeitado sob alegação de “não haver viabilidade econômica”.

Ampliar a fronteira

Em busca de visibilidade fora da Grande Vitória, para o projeto de disputar o Senado, o deputado Amaro Neto (SD) começou a agendar entrevistas em veículos do interior.

Uma das primeiras será uma rádio de Castelo. A mesma onde Hartung (PMDB) deu a primeira entrevista sinalizando candidatura contra o então governador Casagrande (PSB).

Migração

Aliados do deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), agora no bloco da oposição, já vislumbram a possibilidade de ele tentar a Câmara Federal, em 2018.

Seria uma forma de facilitar a eleição da mulher, Norma Ayub (DEM), atual deputada federal, mas na Assembleia Legislativa.

De quebra, isso ajudaria a consolidar uma futura migração do casal de Itapemirim para Marataízes, onde não há grandes lideranças na concorrência.

Olha o decoro

Bem à vontade, governador PH inaugurava a nova escola Graúna, em Itapemirim, na manhã de ontem, quando viu a deputada Janete de Sá (PMN) querendo cair na dança, no instante em que alunos faziam uma apresentação musical. “Tive de segurar a Janete lembrando o decoro”, brincou.

O fim de uma longa novela

Anúncio do pagamento dos precatórios relativos à reposição de 11,98% para servidores da Assembleia Legislativa provocou festas, discursos e foguetório na Casa. Deputados e servidores puxaram vivas ao Tribunal de Justiça, tantas vezes criticado ao longo das manifestações. José Esmeraldo (PMDB) resumiu: “É o fim de uma novela de muitos anos”. Mas, nos bastidores, teve deputado cobrando menos efusividade, lembrando a crise e o alto desemprego.

Sem imposição

Na defesa do programa Escola Viva, governador PH tem dito que adesão não é impositiva. Cita Iúna como exemplo. Inicialmente, houve rejeição no município, depois, ao se conhecer propostas, voltou-se atrás.

Museu da Paróquia

A Prefeitura de Castelo cogita criar o museu da paróquia, a ser situado numa das torres da igreja da cidade.

Big Brother na crise

A falta de manutenção tem deixado fora do ar câmeras de videomonitoramento em Itapemirim. Se lá, que tem dinheiro de royalties de petróleo está assim, imagine nos chamados “grotões econômicos”.

Há 500 anos

A reforma Luterana, feita em 31 de outubro de 1517, será tema de sessão solene na Assembleia Legislativa, segundo proposta de Dary Pagung (PRP), descendente de pomeranos.

Não vai dar certo…

Reforma política com Fufuca!