Plenário: Volta do MDB soa maquiagem

Volta do MDB soa maquiagem

Embora seja vista com simpatia por alguns filiados históricos, a troca de PMDB por MDB na sigla da legenda, em debate na cúpula do partido, também soa maquiagem com o intuito de descolar a legenda de Temer e da crise política. Há quem lembre que o MDB original se destacou como oposição na luta contra a ditadura militar, já o PMDB atual…

Filiado ao MDB desde 1966, o ex-deputado federal e ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão é o atual presidente de honra do PMDB no município. Considera que a mudança tem “simpatia quase geral no partido”, mas não descarta que seja um modo de fugir ao desgaste dos últimos tempos.

Para o prefeito de Castelo, Luiz Carlos Piassi, a alteração pode não ser bem aceita pela população, que “pede mudança de comportamento e de conceitos”. E Vasco Alves, ex-filiado, aponta: “Partido hoje é associado a quadrilhas, conchavos”.

Onda que se ergue

Prefeitos de Guarapari (Edson Magalhães), Anchieta (Fabrício Petri) e Marataízes (Tininho) vão a Brasília, na próxima quarta-feira, para encontro com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Na agenda articulada por Lelo Coimbra (PMDB), projetos de recuperação da orla desses municípios danificada pela ressaca marinha.

Preparando sucessor

Com intenção de disputar vaga na Câmara Federal, em 2018, o deputado Josias da Vitória (PDT) já articula nomes para representar interesses de policiais no legislativo estadual. “Manter essa representatividade é fundamental ”, diz Da Vitória, que estimula candidaturas como do ex-vereador de Colatina, Omir Castiglione e do vereador da Serra Cabo Porto.

Sem remédio

Num clima tenso, vereadores de São Gabriel aprovaram projeto que obriga funcionamento de duas farmácias 24 horas, a partir de 2018. No pacote, faculta demais farmácias funcionarem das 7 às 21 horas, de segunda a sexta.

Enviado à prefeita Ceia Ferreira para sanção, virou um autêntico abacaxi, pois donos de farmácias pressionam pelo veto. Do outro lado, vereadores, pressionados por lideranças populares, aguardam a sanção da prefeita.

Embaixador do Dória

Presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM) já é chamado de “embaixador do João Doria”, pois esquematiza a vinda do prefeito de São Paulo, no próximo dia 23. Vai recebê-lo, em casa, com uma moqueca capixaba, quando pretende convencer Doria a trocar PSDB pelo DEM.

Deputado propõe 20% do minério exportado

Até para acabar com aquela conhecida imagem de que os trens de minério da Vale só deixam no Espírito Santo poeira e apito das locomotivas, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) propôs emenda à lei que regulamenta a compensação financeira na mineração. Argumenta que o Espírito Santo arca com toda infraestrutura para a exportação, porém não recebe nada dos royalties. E sugere 20% do que é exportado. É meio que malhar em ferro frio, mas…

GALERIA

SEM-TETO

Amanhã é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e não há muito o que comemorar. Com a crise, número de sem-teto aumenta nas cidades. Drogas e conflitos familiares são outras causas.

DIREITOS HUMANOS

Sete pessoas vão receber o prêmio Dom Luis Gonzaga Fernandes, na próxima quinta-feira, no Palácio Anchieta. É a homenagem aos destaques na luta por direitos humanos e meio ambiente.

DECOLAGEM…

Bancada federal tem encontro, na próxima terça, com Moreira Franco para conhecer o projeto de privatização do aeroporto de Vitória.

…TEMER NA PISTA

Senadora Rose de Freitas sinaliza que Temer virá ao Estado, em dezembro, inaugurar o novo aeroporto.

REFORMA “BIZARRA”

Senador Ricardo Ferraço diz que reforma eleitoral proposta na Câmara não muda nada e é “bizarra”.