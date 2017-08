Polícia Ambiental apreende animais silvestres mantidos em cativeiro

A Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreendeu 24 animais silvestres da fauna brasileira que eram mantidos em cativeiro. A apreensão foi feita na tarde desta segunda-feira (21) em Vila de Mascarenhas, Baixo Guandu.

Os policiais encontraram os animais silvestres mantidos em cativeiro sem autorização ou em desacordo com as normas regulamentares. Segundo a polícia, a ação foi realizada de maneira preventiva, a fim de coibir a manutenção desse tipo de animal em cativeiro.

A Polícia Militar Ambienta destacou que a manutenção de animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com as normas é crime ambiental, com pena de seis meses a um ano de detenção.