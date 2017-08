Polícia de Roterdam detém motorista de van suspeito de ameaça terrorista

A polícia da Holanda deteve nesta quarta-feira (23) o motorista de uma van com placa da Espanha e que transportava cilindros de gás perto de uma casa de shows, afirmou o prefeito de Roterdã, Ahmed Aboutaleb. Em entrevista coletiva, ele disse que o motorista, de nacionalidade espanhola, está sendo interrogado pelas autoridades. A informação é da agência EFE.

“O veículo chamou a atenção porque estava dando voltas na mesma área”, o que surpreendeu os policiais. A van não está no nome do motorista, mas era alugada e vinha da Espanha”, disse o prefeito.

A Câmara Municipal de Roterdã cancelou todos os eventos e shows previstos para a noite desta quarta, após os alertas que receberam da polícia espanhola sobre “a ameaça de um possível ataque que aconteceria durante um show da banda de rock californiana Allah-Las”.

Aboutaleb explicou que as informações dadas pela polícia espanhola “eram suficientemente sérias” para tomar a decisão de cancelar os eventos. Ainda de acordo com o prefeito, “é muito cedo para tirar conclusões”, e as investigações estão em andamento para determinar “a relação do motorista espanhol com a possível ameaça”.

A banda Allah-Las foi levada a um local seguro e as ruas próximas à casa de shows foram fechadas ao tráfego de pessoas e veículos.

A Coordenação para Terrorismo e Segurança da Holanda anunciou à noite que o nível de ameaça terrorista no país não sofreu alteração, continuando no nível quatro de um máximo de cinco.

