Polícia Federal deflaga operação para combater roubos nos Correios no ES

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) uma operação contra roubos a agências dos Correios no Espírito Santo.

Nove policiais federais e 20 policiais militares participaram da Operação Godmother. Eles prenderam dois assaltantes e cumpriram um mandado de busca e apreensão. A chefe da quadrilha continua foragida. Ela é Jaqueline Da Luz, de 38 anos.

Segundo a PS, além de oferecer hospedagem e veículos para os assaltantes e facilitar a obtenção de armas, Jaqueline teria participado diretamente dos roubos às agências de Viana e Venda Nova do Imigrante nos meses de fevereiro e março deste ano, permanecendo do lado de fora das agências, vigiando o local e se comunicando com os criminosos por telefone celular, dando cobertura.

De acordo com a PF, “o ‘modus operandi’ do grupo criminoso é render os funcionários e clientes da empresa pública, aguardar o mecanismo de retardo do cofre para abri-lo e supostamente tranquilizar as vítimas dizendo que só querem o dinheiro do governo. Nestes dois crimes nos quais a criminosa participou ativamente, estima-se que foram subtraídos 230 mil, além do prejuízo causado pelo abalo psicológico aos funcionários e clientes vítimas do crime, bem como os dias em que as agências permanecem sem atendimento ao público até recuperar a condição de funcionar adequadamente”.

A Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat) já identificou 17 indivíduos envolvidos com os assaltos a agências dos Correios no Estado neste ano. Dez deles estão presos e cinco permanecem foragidos: Jaqueline da Luz, Wagner Xarvier Fernandes (conhecido como “Manguinha”), Rodolfo dos Santos Penna, Rodrigo Denardi Vicentini e Marisnaldo Medina.

Os investigados responderão pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa armada, cujas penas somadas poderão chegar a 13 anos de reclusão por cada roubo.

