Polícia identifica acusados de matar homem dentro de shopping

A polícia identificou os acusados de matarem um homem dentro da praça de alimentação de um shopping em Vila Velha, entre eles está um segurança do shopping.

João Walbert Valério Pereira, 33 anos, foi assassinado com 19 tiros no dia 1º de abril. O acusado de efetuar os disparos, Maurício Geciano Rodrigues, o Mau-mau, 20 anos, só sabia que encontraria a vítima no local porque foi avisado por um comparsa. Evandro Silveira de Almeida, o Carioca, 27 anos, encontrou João Walbert no shopping por acaso e ligou para Mau-mau.

Segundo a polícia, após atirar contra Walbert, Mau-mau não saiu imediatamente do prédio. Ele se encontrou com um segurança, entregou a arma usada no crime e tirou a camisa. Em seguida, ele foi embora sem ser identificado.

De acordo com a polícia, o mandante do crime foi Doglas Souza Lopes, o Tio Chico, de 24 anos. Ele teria encomendado o assassinato de Walbert por acreditar que este estava envolvido na morte de Paulo Geovane Ferreira Xavier, o Jô, morto em janeiro. Jô comandava o comércio de drogas em Ilha da Conceição, Vila Velha. Segundo o delegado Ricardo Almeida, da Delegacia de Crimes Contra Vida (DCCV), a investigação sobre a morte de Jô está em fase de conclusão.

A polícia tem mandados de prisão contra Maurício, Evandro e Doglas e procura os três. O nome do segurança não foi divulgado porque não há mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo o delegado, ele não trabalha mais como segurança do shopping. “Acredito que o entendimento do judiciário para não dar o mandado de prisão contra ele seja por ele ter residência física e trabalhar. Ele não trabalha mais como segurança, mas trabalha. Além disso, ele se apresentou quando solicitado. Ele nega envolvimento no crime, mas no interrogatório dele identificamos contradições e o que ele disse também diverge do que as provas do inquérito apontam”, disse Almeida.

Reportagem: Keyla Cezini