Polícia prende suspeito de estuprar bebê de um ano no sul do Estado

A polícia prendeu o suspeito de ter estuprado a bebê Thalyssa Nunes da Silva de um ano e quatro meses, no município de Apiacá, no sul do Estado. A criança morreu na última sexta-feira (11), na UTI do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. As informações são do site Aqui Notícias.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo pericial do Serviço Médico Legal (SML) apontou que a menina morreu devido a complicações causadas por uma forte pneumonia, mas também confirmou que ela foi vítima de estupro.

A mãe da criança acusou o companheiro da avó paterna do bebê de ter cometido o crime. A prisão preventiva do homem de 58 anos foi decretada. Ele nega que tenha abusado da bebê.