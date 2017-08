Policial civil é baleado em troca de tiros com bandido em Vila Velha

Um policial civil, de 53 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com um criminoso no final da manhã desta quinta-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha.

O tiroteio aconteceu próximo à uma escola, por volta das 11h40, horário de saída dos alunos. Pais que buscavam seus filhos voltaram correndo para a unidade de ensino na tentativa de se protegerem dos tiros.

De acordo com o presidente do Sindipol/ES, Jorge Emílio Leal, o investigador, que é lotado no município da Serra, foi atingido na região do tronco. Segundo informações do sindicato, testemunhas disseram que foram ouvidos cerca de 20 disparos de arma de fogo no local.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local socorreu rapidamente o policial baleado, que foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Um suspeito de ter trocado tiros com ele foi detido e conduzido para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.