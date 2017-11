Por causa de doping, Guerrero é suspenso por 30 dias

O atacante Paolo Guerrero vai ter de cumprir 30 dias de suspensão preventiva. O jogador da seleção peruana e do Flamengo testou positivo no exame antidoping na partida entre Peru e a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O motivo, de acordo com atleta e federação do Peru, seria o uso de um remédio para a gripe.

A expectativa é que a contra prova do exame saia ainda nesta sexta-feira (3), porém ainda não foi divulgada oficialmente qual a substância. A federação peruana divulgou um comunicado se solidarizando com o jogador. Já se sabe, no entanto, que a substância encontrada na urina do atacante pertence à classe “S6 estimulante” da lista de proibições da Wada (Agência Internacional Antidopin).

Responsável pela comissão de dopagem da CBF, Fernando Solera tem informações extraoficiais que podem confirmar o uso de um medicamento gripal. “Tenho uma informação extraoficial de que ele estava gripado e tomou um remédio para gripe”, disse em entrevista um canal de TV a cabo.

Apurações da reportagem dão conta de que Guerrero e federação peruana alegam o uso de um descongestionante nasal no período pré-jogo em Buenos Aires. Solera informou também que esteve em contato com o Flamengo e já se sabe que a contaminação não partiu do clube carioca.

Reportagem: Pedro Ivo Almeida (Folhapress)