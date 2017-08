Porto de São Mateus vai abrir 1.500 empregos

Com projeto remodelado para abrigar diferentes setores, o porto que será instalado em Urussuquara, São Mateus, pela empresa PetroCity, terá obras iniciadas até o fim do ano que vem. A informação é do diretor-geral da empresa, José Roberto Barbosa.

Para a construção do terminal portuário, que terá investimentos totais de R$ 1,34 bilhões, 2 mil empregos serão criados. Após as obras, que terão duração de 18 meses, serão criadas 1,5 mil vagas para operação do Porto, entre empregos diretos e indiretos.

Atualmente, o porto está em fase de licenciamento ambiental, fase intermediária de projetos básicos e concluindo o projeto executivo. A ideia é que as licenças necessárias sejam emitidas no primeiro semestre de 2018. Com isso, a construção seria concluída no final de 2020 e o início das operações ficaria para 2021.

José Roberto explica que o projeto foi idealizado em 2013, para abrigar o setor de exploração de petróleo e gás. Em 2015 e no ano passado, a PetroCity passou por mudanças no controle acionário e, agora, aposta em um porto multimodal para a região Norte do Estado. “Serão quatro operadores. Um para coordenar as atividades de petróleo e gás; um dedicado ao setor de rochas ornamentais; uma empresa internacional para gerir a movimentação de contêiners; e outra empresa com foco em movimentação de carcaças de madeira e de celulose”, disse.

Uma das parceiras na reformulação é a Marmi Bruno Zanet, empresa de exportação de rochas ornamentais. Jorge Zanet, administrador da empresa, disse que o principal interesse no porto é a localização. “Grande parte da exploração de rochas no Estado fica na região norte. Logisticamente, é muito viável”.

Além da logística, José Roberto Barbosa afirmou que o porto será o único da região Sudeste do País a estar na Sudene, região que As empresas que dá incentivos fiscais de até 75% para empresas.

“Não é só um terminal multicarga. É, acima de tudo, uma ferramenta de integração regional, integrando o norte e o noroeste do estado, além do sul do Bahiae leste e norte de Minas Gerais”, completou o diretor da PetroCity.

Caio Miranda

https://youtu.be/YcPw32jMagw