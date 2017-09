Portugal bate Hungria em jogo duro e mantém caça à Suíça nas Eliminatórias

A seleção portuguesa não encantou, mas venceu jogo duro com a Hungria por 1 a 0 neste domingo (3). O resultado, conquistado na Arena Budapeste com gol de André Silva, é importantíssimo por impedir que a Suíça abra vantagem na liderança do grupo B das eliminatórias europeias -as duas seleções travam disputa particular por uma vaga direta na Copa do Mundo.

A rodada reforça a impressão de que só há um obstáculo separando a seleção portuguesa da vaga direta no Mundial: justamente a Suíça. Se os gajos têm 21 pontos, os suíços têm 24 e 100% de aproveitamento; mantendo a vantagem que é fruto do confronto direto. Ambos polarizam a disputa pela vaga direta, e quem ficar para trás será obrigado a jogar a repescagem.

De qualquer forma Portugal depende apenas de si para se classificar de forma direta: precisa vencer os dois jogos restantes e superar a Suíça (adversário na última rodada) no saldo de gols do confronto direto -o primeiro jogo teve vitória suíça por 2 a 0. A Hungria, por sua vez, está eliminada e só cumpre tabela contra Suíça e Ilhas Faroé.

No primeiro tempo, a seleção de Portugal foi amplamente superior. Pressionou, mas foi bloqueada pela defesa húngara. E mesmo quando superou o paredão, pecou nas finalizações.

Com isso, a definição da vitória ficou para a etapa final. André Silva abriu o placar logo no início, quando empurrou para o gol do jeito que deu após cruzamento de Cristiano Ronaldo.

O gol tranquilizou Portugal, que não viu mais tanta necessidade de pressionar e passou a valorizar a posse de bola. A Hungria, por sua vez, sentiu a desvantagem numérica e demorou para se reorganizar: só voltou a se aventurar no campo ofensivo para cair na armadilha de Portugal, que se recolheu para o contra-ataque.

Nos outros jogos do Grupo B, a Suíça conquistou sua oitava vitória ao derrotar a Letônia por 3 a 0, fora de casa, enquanto as Ilhas Faroe venceram pela segunda vez no torneio, batendo Andorra por 1 a 0.

Reportagem: UOL/Folhapress