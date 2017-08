Post de Obama sobre racismo bate recorde no Twitter

Uma publicação do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama após o episódio de violência em Charlottesville, na Virgínia, se tornou o mais curtido da história do Twitter.

Na mensagem, Obama prega tolerância e cita frase do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela.

“Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião”, publicou Obama junto de uma imagem em que aparece sorrindo para crianças de diferentes etnias.

De acordo com o site Favstar, que reúne os posts mais estrelados e retuitados do Twitter, o comentário de Obama ultrapassou em número de curtidas uma mensagem da cantora Ariana Grande sobre o atentado terrorista após seu show em Manchester, em maio.

Até às 10h desta quarta-feira (16), o post de Obama conta com 3,2 milhões de curtidas e 1,2 milhão de retuítes. Já a publicação de Ariana tem 2,7 milhões de curtidas e 1,1 milhão de retuítes.

No sábado (12), o confronto entre supremacistas brancos e manifestantes antirracistas resultou em ao menos uma morte, quando James Fields, 20, avançou com um carro sobre um grupo contrário aos extremistas.

Informações da Folhapress.

