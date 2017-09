Prato servido em restaurante universitário revolta alunos

A aparência do jantar servido nessa quinta-feira (31) no restaurante da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) não agradou alguns alunos.

Um deles publicou uma foto da sopa em um grupo de estudantes no Facebook e escreveu “Tristeza resumida em forma de foto!!!”.

A postagem, feita no fim da noite dessa quinta, já foi curtida por mais de 500 pessoas. Ela também teve mais de 100 comentários, a maioria concordando com a opinião do aluno. “Ontem foi pesado, não consegui comer isso. Não tinha sabor”, disse outra universitária. “Que coisa mais feia!!!!”, “Que nojo!”, “Que absurdo!”, foram expressões de outros colegas.

Procurada, a Ufes informou que o cardápio do jantar de quinta-feira foi canja de galinha com cenoura ou canja de arroz com cenoura (opção para vegetarianos), ambas acompanhadas de torradas, e que o alimento estava próprio para consumo, não estava vencido nem estragado.

Ainda de acordo com a universidade, o cardápio é balanceado e elaborado por nutricionistas.

Desde o início do semestre letivo, o Restaurante Universitário (RU) tem servido exclusivamente sopas no horário do jantar.

