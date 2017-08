Pré-jogo: 25 anos de derrotas rubro-negras e goleadas no confronto Flamengo x Paraná

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe esta noite um reencontro interessante do futebol brasileiro. Hoje (30), às 21h45, Flamengo e Paraná voltam a se enfrentar depois de quase 10 anos em um confronto que já deixou muito torcedor rubro-negro roendo as unhas. Isso pelo fato da equipe paranaense ser superior ao rival carioca nos últimos 25 anos.

A reportagem de Esportes do Tribuna Online preparou alguns dados para analisar o que o técnico colombiano Reinaldo Rueda irá enfrentar logo mais. Nesta análise, fugimos um pouco da atualidade e passamos para o histórico do confronto, de 12 de agosto de 1992 até 13 de outubro de 2007. O último encontro, por sinal, teve vitória flamenguista por 1 a 0 em Curitiba, pelo Brasileirão.

No período acima, foram 23 partidas entre Flamengo e Paraná. Destas, sete vitórias do time rubro-negro, quatro empates e 12 triunfos do adversário. A equipe carioca marcou 20 gols e sofreu surpreendentes 37. E é nessa parte que o torcedor sente mais.

Em cinco jogos, o Paraná goleou. A primeira vez foi em 12 de outubro de 1996, em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Pelo Brasileirão, o time do Sul fez 4 a 1 com gols de Paulo Miranda, Silva, Reginaldo e Ricardinho. Bebeto descontou para os rubro-negros.

No dia 8 de setembro de 2002, o Paraná fez 3 a 0 para cima do Flamengo no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Márcio Nobre, Fabinho Almeida e Alexandre Oliveira fizeram os gols pelo Brasileirão.

Menos de um ano depois, talvez a partida mais emblemática entre Flamengo e Paraná, ficou para a história, no estádio Pinheirão. O zagueiro capixaba Fabiano Eller inaugurou o placar para os rubro-negros. Ávalos, Argeu, Flávio Guilherme, Marquinhos (2) e Caio estragaram a festa carioca em Curitiba. Paulo Miranda, aquele mesmo da goleada de 1996 a favor do time paranaense, diminuiu: 6 a 2, no dia 1º de junho de 2003, pelo Brasileirão.

No mesmo ano, dia 5 de outubro, o Paraná fez 3 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, pelo returno do Brasileirão. Fernandinho, Renaldo e Marquinhos selaram o placar.

A última goleada do Paraná contra o Flamengo foi no dia 13 de julho de 2006: 4 a 1 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Curiosamente, o confronto aconteceu em 2007, pela fase de grupos da Libertadores. O Flamengo venceu as duas partidas por 1 a 0. Ambos avançaram para as oitavas de final e foram eliminados.

Primeira Liga

Para o confronto desta quarta-feira (30), Reinaldo Rueda vai aproveitar a faca e o queijo na mão para colocar a goiabada. Em quatro jogos à frente do Flamengo, foram três vitórias e um empate, com cinco gols marcados e nenhum sofrido.

O panorama da defesa intacta pode até mudar hoje por conta da escalação de reservas e garotos da base. Muralha; Klebinho, Léo Duarte, Rafael Vaz e Pablo Maldini; Márcio Araújo, Rômulo e Éverton Ribeiro; Geuvânio, Vinícius Júnior e Felipe Vizeu. Esse é o provável time que vai à campo, com direito a ter Dario Conca no banco de reservas.

O aproveitamento de jogadores que são considerados reservas e, principalmente, a utilização dos “garotos do Ninho”, pode colaborar com a filosofia do professor Rueda. Em jogo único, Flamengo e Paraná disputam uma vaga para a semifinal, onde quem passar enfrenta Internacional ou Atlético/MG.

“Faz tempo que não jogam Flamengo e Paraná. Vai ser bacana, principalmente para o Paraná estar novamente na vitrine contra um grande como o Flamengo”, afirmou o ex-atacante Marques, que jogou pelo Flamengo em 1996 e esteve na goleada sofrida por 4 a 1 no Maracanã.

Em quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná vai com tudo para este jogo com o Flamengo. A visibilidade e o teste contra uma força da elite nacional eram tudo que o técnico Lisca queria.

O torcedor capixaba será espectador de mais um confronto entre Flamengo e Paraná. Resta saber se o histórico vai sobressair ao tabuleiro de xadrez de Reinaldo Rueda.

Reportagem de Acácio Rodrigues