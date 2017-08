Prefeitura de Vitória vai administrar as praias por 20 anos

Vitória é a primeira cidade do País a fazer a gestão das suas praias por 20 anos. O termo de adesão da prefeitura com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão foi assinado pelo prefeito Luciano Rezende em julho e publicado nessa quinta-feira (17) no Diário Oficial da União.

Isso significa que o município poderá explorar a publicidade, a concessão dos quiosques, licenciar e fiscalizar atividades econômicas, realizar obras e até ceder espaço para realização de eventos na orla. Toda a receita arrecadada dessas atividades será do município.