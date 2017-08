Prefeitura gasta R$ 100 mil com aulas de chef de cozinha

Nem mesmo a crise financeira, que está fazendo evaporar o dinheiro dos cofres públicos municipais, impediu a Prefeitura de Marataízes de gastar R$ 100 mil na contratação de aulas de culinária com o chef de cozinha Alessandro Eller.

Já a Prefeitura de Castelo gastou R$ 30 mil na contratação do mesmo profissional, que levou sua equipe e estrutura para os festivais gastronômicos dos municípios.

Segundo documento firmado pela Prefeitura de Marataízes, a vigência do contrato foi de 22 de fevereiro a 31 de julho deste ano. O texto se ateve a informar que o valor de R$ 100 mil se referia a aulas show nos eventos “Festival da Lagoa do Siri” e “1º Food Truck e Cervejas Artesanais” com o chef.

Para o vereador de Marataízes Carlos do Dinho (PCdoB), o valor é “um absurdo”. “Se Marataízes está precisando tanto de recursos na área da educação, que está bem precária, como gastar um dinheiro com chef de cozinha? Vou pedir esclarecimentos”, garantiu.

Para secretário de Turismo, “gasto é um investimento”

O secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Castelo, Nino do Val, garantiu que os R$ 30 mil gastos com a contratação do chef de cozinha Alessandro Eller foram investimentos na área de turismo e que os recursos não poderiam ser transferidos para outras áreas.

Para o secretário, o município ganha com arrecadação ao levar para a cidade um nome famoso no ensino da culinária. “O legado é o fomento nos bares e restaurantes na melhoria, na apresentação dos pratos e atendimento aos clientes”.

Procurada, a assessoria da Prefeitura de Marataízes não retornou os contatos.

Reportagem: Vitor Carletti