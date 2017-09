Prefeitura suspende atendimentos após assassinato de secretário em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim suspendeu os atendimentos nesta segunda-feira (4) e decretou luto de três dias pela morte do secretário de Gerência Geral, José Mauro Sales da Penha, de 58 anos.

Ele foi morto a tiros dentro de casa na noite de domingo (3), no balneário de Itaoca. A polícia investiga o crime.

Em homenagem ao secretário, cartazes e faixas foram colocados em órgãos públicos municipais. As atividades continuarão suspensas na terça e quarta-feira. Apenas os serviços essenciais estão mantidos.

Investigações

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, está na cidade, acompanhado do secretário chefe de gabinete, Paulo Roberto, e do chefe de Polícia Civil, Guilherme Daré. Eles estão acompanhando as investigações, conversando com o delegado e equipes que realizam diligências para apurar a autoria do crime.

André Garcia também teve uma reunião com o prefeito interino Thiago Peçanha, na sede do executivo municipal. O secretário garantiu que todas as forças locais serão empregadas para desvendar o crime e na prisão do suspeito, além de determinar o reforço policial na cidade.

“Primeiro lugar temos que lamentar o fato e prestar solidariedade à família. Minha presença na cidade, ao lado do secretário de gabinete, Paulo Roberto, e do chefe de Polícia Civil, Guilherme Daré, é para conversar com as equipes de investigação, com o delegado que coordena as apurações, e uma forma de mostrar que estamos empenhados na solução desse crime cruel. Determinei o reforço da equipe de investigação e do policiamento da cidade. O município terá todo apoio da Sesp”, afirmou o secretário.

O crime está sendo apurado pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.