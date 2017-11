Presidente do PSDB de Vitória fica na chapa de Max Filho

O presidente do PSDB de Vitória, Elcio Amorim, vai fazer parte da chapa do prefeito de Vila Velha, Max Filho, na disputa pelo comando estadual do partido. Amorim, que desde quinta-feira estava “mergulhado” num sítio no interior, teria decidido o posicionamento hoje.

O assédio para ter o presidente tucano da capital foi dos dois lados, que ofereceram para ele cadeira como delegado nacional do PSDB. O mercado político chegou a cotar que Amorim fosse ficar com o vice-governador César Colnago, tendo em vista seu posicionamento no caso da filiação do secretário de Agricultura, Octaciano Neto.

No entanto, o que teria feito Amorim optar por Max foi a presença do ex-presidente tucano Wesley Goggi na chapa do vice-governador César Colnago. Amorim é adversário de Goggi na Executiva municipal de Vitória.

Por já ser presidente do partido, Amorim não fará parte da Executiva estadual. A chapa de Max Filho será protocolada às 16h de hoje na sede estadual do partido.