Presos com 20 kg de maconha em Anchieta

Alexandro Ferreira de Souza, 32 anos, e Jefferson Baroni Oliveira, 22, foram detidos na manhã desta terça-feira (22), em Anchieta. Eles estavam com 20 quilos de maconha que era transportada em uma mala no ônibus que seguia de São Paulo para o município.

O tenente Paulo Cola, do Serviço de Inteligência da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, disse que os investigadores tiveram conhecimento que Alexandro estava trazendo a droga para o município.

Após identificá-lo na garagem da viação, Alexsandro confessou que receberia R$ 3 mil para entregar a droga para um indivíduo conhecido como Paulista. Paulista é o apelido de Jefferson Baroni Oliveira. Ele foi detido ao chegar para buscar a mala. Os dois foram autuados por tráfico de drogas.