Previsão de chuva fraca e ventos moderados a fortes neste terça

A temperatura continua mais baixa nesta terça-feira (22) em todo o Espírito Santo. O dia ainda vai ter muitas nuvens e chuva fraca em quase todo o Estado, com exceção das cidades na divisa com Minas Gerais.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos sopram com intensidade moderada a forte no litoral norte, e com até moderada intensidade no litoral da Grande Vitória e da região Sul, deixando ainda o mar agitado. Nesta segunda-feira (21), os ventos fortes provocaram a queda de semáforo e de árvores.

Na Grande Vitória, há chuva fraca ocasional durante o dia, com ventos com intensidade moderada e mar agitado em algumas praias. A temperatura máxima pode chegar a 26ºC, enquanto a mínima fica em 17ºC.

Não há previsão de chuva na região Noroeste para esta terça, mas o dia vai contar com variação de nuvens.

As chuvas fracas continuam no Estado na quarta-feira (23). A faixa leste e os extremos norte e sul têm chuva fraca ao longo do dia. O litoral da região Nordeste tem ainda ventos com moderada intensidade. As praias têm mar agitado.

A Grande Vitória pode ter chuva fraca a qualquer hora do dia, com muitas nuvens, e a temperatura mínima cai um pouco mais, chegando a 15ºC. A temperatura máxima fica em 26ºC.

As nuvens ficam sobre o Estado na quinta-feira (24), provocando chuva em quase todas as regiões, com exceção do trecho entre o Caparaó e o sul do Noroeste.