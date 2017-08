Previsão de frio, nuvens e chuva até domingo

A sexta-feira (25) será de muitas nuvens na Grande Vitória, com temperatura mínima de 15°C e máxima de 24°C, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Ainda de acordo com o Incaper, a temperatura segue amena até domingo (27) em todo o Estado. Na região serrana, em Venda Nova do Imigrante, a mínima pode atingir 9ºC e a máxima, 19ºC.

Já segundo a Climatempo, a possibilidade de chuva no Estado existe apenas no sábado (24), embora a sexta e o domingo sejam marcados pela presença de muitas nuvens e alta umidade.

Entretanto, os níveis de umidade relativa do ar vão cair no Sudeste no começo da semana. Os valores poderão atingir índices críticos, abaixo de 30%, trazendo desconforto à população.

“O Espírito Santo é a área da região do Sudeste que continua com bastante nebulosidade. Essas nuvens serão persistentes até domingo”, informou a Climatempo.

Reportagem: Rayza Fontes