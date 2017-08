Uma das principais apoiadoras do Programa Nacional de Voluntariado, a primeira-dama Marcela Temer cometeu deslize em seu discurso. Ao terminar a frase, disse “devemos nos orgulhar dos cidadãos que, em situação de adversidade, se unem para auxiliar ao próximo, seja em um momento de calamidade, em alguma região do Brasil, ou fora do País…”

Depois, repetiu “seja num momento de calamidade e… até mesmo… é… seja combatendo a discriminação social, ética, religiosa ou de gênero”.