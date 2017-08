Primeira Liga: Flamengo chega ao Estado prometendo “força máxima” contra o Paraná

O Flamengo chegou ao Espírito Santo no fim da tarde desta terça-feira (29) prometendo “força máxima” contra o Paraná. As duas equipes entram em campo no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, nesta quarta-feira (30), às 21h45, pelas quartas-de-final da Copa da Primeira Liga.

Na chegada ao Aeroporto de Vitória, o meia Éverton Ribeiro conversou com a reportagem de A Tribuna. O jogador destacou que o Flamengo “vai entrar em campo para vencer como faz em todos os jogos, independente do time que estiver jogando, para mostrar que o elenco é forte”.

Para esta partida, o técnico Reinaldo Rueda deve escalar o meia argentino Conca, que, recuperado de lesão, só fez duas partidas pelo Flamengo. Além de Conca, o time deve ir a campo com elenco mesclando titulares, reservas e jovens da base. Antes de viajar ao Estado, o técnico comandou um treinamento no Ninho do Urubu, onde testou o esquema tático para esta partida.

Weslei Radavelli, com informações de Eduardo Alencar