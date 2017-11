Problema com carreta interdita o trânsito na BR-101 em Aracruz

Motoristas que trafegam pela BR-101 Norte, em Aracruz, enfrentam problemas no trânsito na altura do quilômetro 181. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta prancha apresentou problemas ao fazer um retorno e provocou a interdição total da pista. A informação foi divulgada via Twitter.

Aracruz Km 181 BR 101, uma carreta Prancha desatrelou ao fazer o retorno para adentrar na entrada das carretas, no momento interdição total — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) November 4, 2017

Por conta o problema, o fluxo de veículos nos dois sentidos da pista está parado. Em breve mais informações.

Weslei Radavelli