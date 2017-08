Professor usa ‘escala Anitta’ para avaliar provas de alunos

Depois de Gretchen, agora a cantora Anitta foi usada para ilustrar notas de alunos em inglês.

A iniciativa é do professor Mak Keiber, de Santo Ângelo, cidade do Rio Grande do Sul, que dá aulas em uma escola de idiomas.

A escala criada pelos professor, que também é DJ, começa em Larissa – nome real da cantora, que a reapresenta antes da fama – e termina em Anira – representando a carreira internacional da funkeira.