Uma professora de 40 anos morreu após um acidente de trânsito na localidade de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. A batida aconteceu na tarde de segunda-feira (6). As informações são do site Aqui Notícias.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete Fiat Toro bateu de frente com um Renault Sandero, onde a professora estava. Renata morreu na hora. Ela morava em Marataízes.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital da região.