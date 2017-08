Professora perde 66 quilos e vence depressão

Adriana Viana Taves, 34 anos, passou de 154 para 88 quilos após cirurgia bariátrica e exercícios físicos, e agora tem vida nova

Uma professora de Guarapari superou a depressão após emagrecer 66 kg e hoje desfruta de uma nova vida. Atualmente pesando 88 kg, Adriana Viana Taves, 34 anos, faz, diariamente, duas horas de exercício físico e tem uma alimentação balanceada de três em três horas.

A educadora comemora a nova fase. Ela passou do manequim 62 para o 44 e declara que poder usar jeans é elegante. “Ser gordinha é muito difícil. Não encontramos roupa em qualquer loja. A maioria das minhas roupas era vestido, porque eu comprava pano e pedia para a costureira fazer. Agora posso usar jeans. Amo jeans”, comemora Adriana.

A depressão foi diagnosticada quando Adriana percebeu que estava passando os dias na cama. A professora revela que já estava muito debilitada devido ao excesso de peso e chegou a pesar 154 kg.

“Quando eu estava muito pesada, eu passava mal na sala de aula com muita frequência, minha pressão subia e os outros professores tinham que me levar para o hospital com muita pressa. Eu tinha dificuldade em andar e até de dormir. Já cheguei a ligar para o Samu no meio da noite porque achei que eu tivesse morrendo com falta de ar”, lembra.

Dois anos depois de se inscrever para fazer bariátrica, Adriana enfim foi chamada. “Eu praticamente vegetava. Dois anos antes eu não queria fazer a inscrição para a bariátrica porque eles demoravam muito para chamar. Nesse meio tempo fui convocada para fazer a cirurgia e minha família não queria que eu fosse. Mas no ponto em que cheguei, eu topava qualquer coisa para sair daquilo”, conta a professora.

Após a cirurgia, foram eliminados 27 quilos. Depois Adriana decidiu entrar na academia, onde conseguiu eliminar mais 39 quilos.

“Antes as pessoas me chamavam até de senhora. Eu parecia uma pessoa mais velha mesmo. Hoje eu tenho disposição para trabalhar, andar e curtir a vida”, comemora.

Sentindo-se muito mais feliz aos 34 anos e 88 kg, a professora virou compositora e brilha nos palcos com os amigos.

“Encontrei uma nova paixão, a de compor músicas. Gosto do sertanejo e amo cantar com meus amigos. Emagrecer me deu forças para seguir em frente e celebrar a vida. Estou muito feliz”, completou Adriana.

“Descobri uma nova pessoa”

Feliz com sua nova fase, a professora Adriana Viana Taves disse que não pensa mais no passado.

“Eu nunca pensei que pudesse reviver dessa maneira novamente. Primeiro porque eu sempre fui gordinha. Mas eu ficava na casa dos 100 kg, não passava disso. Hoje eu descobri uma nova pessoa. Sou uma pessoa disposta, mais saudável e não quero nunca mais voltar no tempo.”

Reportagem: Roberta Bourguignon/AT