Propaganda, 24/08/17

Set cria para aniversário do Shopping Vila Velha

O empreendimento comemora três anos, com uma trajetória marcada por investir e produzir projetos inovadores e se tornar destaque dentro da indústria de Real State do Brasil. O primeiro Pet Park fixo dentro de um shopping center nas Américas, maior Área de Eventos dentro de um Shopping no Brasil, a primeira área de Coworking gratuita com salas de reunião no estado foram algumas das intervenções de marketing que fomentaram essa o reconhecimento do empreendimento. Para comemorar a data, o shopping vai presentear os clientes com uma promoção, neste fim de semana, de até 80% de desconto em suas lojas. A campanha é assinada pela Set Comunicação.

Visual de tirar o fôlego

A Track&Field traz como pano de fundo de sua campanha Verão os paradisíacos cenários de Fernando de Noronha. O arquipélago, conhecido internacionalmente por suas paisagens de tirar o fôlego e por ser um dos points mais concorridos do mundo, consegue resumir o mood da Track&Field para a próxima estação: uma temporada de muito sol, mar, vento e suor, de curtir atividades outdoors, seja sozinho ou com os amigos, de se reconectar com a natureza, corpo e mente. A atriz Pamela Tomé é a estrela da campanha.

DPI cria marca para Licitup

A Dpi Comunicação, sob comando do designer Arthur Galvão, assina o projeto de branding e a marca ‘’Licitup’’ para o cliente DMRS Advogados, primeiro serviço especializado em licitações para pequenas e médias empresas do Estado. A peça remete à simplicidade e funcionalidade de uma pipa que precisa apenas estar posicionada nas condições ideais e sob domínio de que quem a conduz com experiência prática para decolar. Leve, ágil e eficaz.

Concessionárias Toyota lançam Guia Kurumá

As concessionárias Kurumá Toyota de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari se preparam para receber clientes e convidados para o lançamento, neste sábado (26) do Guia Kurumá, um livreto com dicas de passeios e descontos em restaurantes e hotéis em diversas cidades capixabas. O Guia Kurumá será presenteado a todos os clientes que comprarem um dos modelos Toyota.

Participação recorde na Dez Milhas Garoto

A 28ª Dez Milhas Garoto e a 16ª Corrida Garotada atingiram, este ano, um número recorde de público: mais de 11 mil inscritos. As paisagens de Vitória de e Vila Velha vão ganhar uma onda amarela, cor oficial das provas, de atletas em busca de cruzar a linha de chegada em frente à fábrica da Chocolates Garoto.

Mais um Ouro pra coleção

A Criativa comemora os prêmios conquistados no 30º Prêmio Colibri: Ouro na categoria Identidade Visual com a marca e programação visual da “Corrida da Água” da Fortlev e Bronze na categoria “Case Varejo” pela campanha “Quem Tem” da Samp. O vídeo da Samp você confere aqui.

Dacasa renova site

O site da Dacasa Financeira acaba de evoluir. A empresa criou uma nova plataforma para simulação online de um dos principais serviços oferecidos aos clientes: o empréstimo pessoal. Com a rotina “simule no site e retire na loja” a financeira explica que o canal funciona como um pré-atendimento, em que o cliente acessa, insere o valor desejado, o número de parcelas em que deseja pagar e consegue visualizar a quanto sairá o empréstimo. Todo trâmite de liberação do contrato, no entanto, continua sendo na loja para tornar a operação ainda mais segura.

Campanha para transformar a vida de pets carentes

Denominada “Hills Pet eVocê Transformando Vidas”, campanha doará 10 toneladas de alimentação para abrigos de animais

Seja pela espera ansiosa na soleira da porta, por uma travessura ou por um simples olhar carinhoso, o amor dos animais é capaz de derreter até mesmo os corações mais gelados. A Hill’s Pet Nutrition quer multiplicar o amor e os melhores sentimentos despertados pelos pets, contando as mais lindas histórias entre humanos e animais. A campanha “Hills Pet e você Transformando Vidas”. Faz parte do programa Hill’s Comida, Coberta e Amor® e pretende levar carinho e aconchego para a vida de pets carentes.

O participante deve enviar pelo site (www.hillstransformandovidas.com.br) sua história com seu pet, até 31 de outubro. A cada história recebida, será doado 1 kg de Hill’s para abrigos de animais, chegando ao total de 10 toneladas doadas. As 12 histórias selecionadas ganharão kits exclusivos e as três mais votadas ganharão um ano de Hill’s grátis.