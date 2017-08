Propaganda, 31/08/17

Aquatro divulga novo programa de ensino da Multivix

Com campanha em jornais, rádios, TV e outdoor, a agência divulga o programa de Ensino à Distância de Graduação e Pós-Graduação, o novo produto da Faculdade, que oferece 22 cursos, para quem tem a rotina corrida poder fazer um curso de qualidade, com flexibilidade.

Criativa faz parceria com Agência M2 e vai atuar em SP

A Criativa Comunicação Integrada firmou parceria com a Agência M2 e juntas passam a atuar também em São Paulo, realizando trabalhos nas áreas de branding, marketing digital, conteúdo, propaganda e eventos. Trazendo um novo conceito para o processo de reposicionamento de marcas, com metodologia própria para o trabalho de branding, a parceria promete potencializar a construção de uma nova comunicação, mais arrojada e mais dinâmica, aproveitando as visões e experiências alcançadas pelas empresas em seus ambientes de atuação.

A M2 é uma agência de comunicação com sede em São Paulo, que trabalha o crescimento e o fortalecimento das marcas. É comandada por Paula Sardenberg e tem no portfólio marcas como Louis XIII, Hendrick’s, The Macallan, Woodford Reserve, Chivas, Royal Salut, Mont Blanc, Cooperalcool (CNA), Global Aviation, marcas do grupo LVMH, como Veuve Clicquot e Moët & Chandon, entre várias outras.

Volta à Ilha de Vitória

A Volta à Ilha de Vitória, competição nacional de canoagem oceânica que fará uma remada de 30 quilômetros ao redor da ilha para comemorar o aniversário da capital capixaba, já ganhou as redes sociais. Quem quiser informações sobre o evento pode seguir os perfis no Facebook (voltaailhadevitoria) e Instagram (@voltaailhadevitoria). A competição também conta com um canal no YouTube (https://goo.gl/aRjwnL) e um vídeo com a prévia das belas paisagens que serão encontradas pelo caminho da prova. A fotografia é de Bruno Gava e Julio Teixeira trilha sonora é Jardim Camburi, de Marcel Dadalto e Nego Léo, que foi regravada por Fábio Carvalho para seu novo CD Quintal-AfroCongoBeat.

Sedu lança aplicativo Pauta Eletrônica

Para facilitar a vida de pais e professores a Secretaria de Estado da Educação – SEDU – lançou o aplicativo Pauta Eletrônica e a Aquatro produziu o vídeo de apresentação para demonstrar como a novidade vai facilitar as atividades diárias dos professores e o acompanhamento dos pais na vida escolar dos seus filhos. A peça é uma animação leve e divertida, com ilustrações lúdicas e linguagem simples, que explica de forma didática o funcionamento do aplicativo. Confira.

A Tribuna na palma das mãos

Com o APP A Tribuna ES, o assinante pode ler A Tribuna na hora que quiser e onde estiver. Assine A Tribuna e baixe o aplicativo: www.atribunaes.com.br.

Prêmio para decoração de Natal

A decoração de Natal do Shopping Vitória, de 2016, tendo como ponto alto um colorido e solidário carrossel gigante, agradou os capixabas e membros da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, AMAES, entidade beneficiada com a venda dos ingressos para o brinquedo, e também os jurados do Prêmio Abrasce 2017. A ambientação é finalista da competição na categoria Marketing, Eventos e Promoções de Natal. O anúncio dos vencedores e a premiação será no dia 13 de setembro, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. O Diretor Geral do SV, Raphael Brotto, e sua Gerente de Marketing Letícia Dalvi estarão presentes no evento.

Maguila no Programa Raul Gil deste sábado

No programa deste sábado, 02 de setembro, Raul Gil recebe Adilson Maguila no quadro “Elas Querem Saber”, e responde questões feitas por Val Marchiori, Thammy Miranda, Ciça Camargo e Lola Melnick. O ex-lutador, que enfrenta a doença Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), vem ao palco e conta um pouco sobre sua carreira e quais foram seus maiores desafios.

No quadro “100% Beyoncé” meninos e meninas que se parecem com a cantora Beyoncé e que sabem cantar suas músicas, se apresentam e mostram todo seu talento no palco do programa em busca do prêmio de 10 mil reais em barras de ouro. E ainda: musical com Lucas Lucco, Festival Infantil de Cinema e Quem Sabe Canta. O Programa Raul Gil vai ao ar todo sábado, às 14h15, no SBT/TV Tribuna.