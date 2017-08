Proposta de nova avenida para ligar Vitória e Serra

Uma nova avenida contornando Jardim Camburi e ligando os municípios de Vitória e Serra. A ideia é do empresário André Rato e está entre as 242 propostas recebidas pelo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória.

Com o objetivo de melhorar o trânsito na região, o projeto prevê uma via que começa no viaduto Araceli, no fim da praia de Camburi, e termina próximo ao Terminal de Carapina, passando por dentro de uma área da Vale.

“Isso iria melhorar a mobilidade urbana, tirando o tráfego de caminhões e ônibus das principais vias de Jardim Camburi, como as avenidas Norte-Sul e José Rato e a rua Celso Cláudio. A ideia é que seja uma via expressa, sem comércio e residências, para que o trânsito flua”, explicou o empresário.

Para que isso seja possível, o local precisaria deixar de ser uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), como prevê a minuta do novo PDU. Além disso, a Vale teria de liberar o espaço, que já conta com uma estrada de terra utilizada pela própria empresa. “O ideal é que fosse uma parceria entre as prefeituras de Vitória e da Serra, do governo do Estado e da Vale”, disse André Rato.

A proposta teve parecer técnico favorável pela Prefeitura de Vitória e vai à votação a partir desta segunda-feira (14) no Encontro da Cidade, quando os delegados votam o Plano Diretor.