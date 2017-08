Um protesto interdita a avenida Norte-Sul na altura do bairro Mata da Serra, no município da Serra, no início da manhã desta segunda-feira (21).

Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira e impedem a passagem de veículos no sentido Laranjeiras. Eles são moradores do bairro e pedem mais segurança para a região.

A orientação aos motoristas é que passem pela BR-101.