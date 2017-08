Protesto interdita BR-101

Uma manifestação de quilombolas interdita totalmente a BR-101 em Conceição da Barra na manhã desta quarta-feira (16).

O protesto no quilômetro 46 da rodovia teve início por volta das 6h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ato provoca um congestionamento de cerca de quatro quilômetros no sentido Vitória e dois quilômetros no sentido norte.

Cerca de 50 pessoas participam da manifestação, que conta também com integrantes do Movimento Sem Terra (MST). O motivo do protesto seria uma votação para decidir demarcação de terra no local.