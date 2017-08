Protesto interdita rodovia Serafim Derenze, em Vitória

Cerca de 20 pessoas realizam um protesto no fim da tarde desta sexta-feira (18) na Rodovia Serafim Derenze. Os moradores colocaram fogo em materiais e interditam a via nos dois sentidos, na altura do Parque Barreiros.

Segundo a Central de Monitoramento de Vitória, o trânsito está parado na região, com muita retenção. O Corpo de Bombeiros é aguardado no local para apagar o fogo e limpar a via.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão no local e acompanham o ato que é realizado em protesto pela morte de uma moradora do bairro Joana D’Arc na noite de quinta-feira (17). Segundo testemunhas, Maria D’Ajuda Anastácio Gonçalves, 39 anos, foi atingida por uma bala perdida nas costas quando voltava da igreja. Ela estava com a sobrinha de 2 meses no colo.

Os moradores da região já haviam realizado um protesto na manhã desta sexta devido à morte. A rodovia foi interditada de 4h30 até 7 horas.